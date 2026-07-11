11 июля в Таганрогском заливе во время атаки дронов погиб матрос

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о трагическом инциденте в Таганрогском заливе, где в результате атаки беспилотных летательных аппаратов погиб член экипажа технического судна. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего моряка, отметив, что других пострадавших нет.

По словам губернатора, всего вражеским ударам подверглись четыре судна различного назначения, в том числе танкер, на борту которого находился метанол. Несмотря на случившееся, угрозы разлива или утечки опасного вещества специалисты не фиксируют, а сами корабли получили лишь незначительные повреждения.

Помимо акватории, воздушной атаке подверглись сам Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы. В ходе отражения нападения силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать более пятнадцати беспилотников.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что в регионе сохраняется опасность применения БПЛА. Жителей призывают проявлять максимальную осторожность, незамедлительно покидать открытые пространства, укрываться в зданиях и держаться подальше от окон.

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