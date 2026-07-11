В Таганрогском заливе четыре судна подверглись атаке БПЛА

В Таганрогском заливе погиб матрос одного из технических судов. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь сообщил о последствиях новой атаки беспилотников в акватории Таганрогского залива. Целью налета стали четыре судна разного класса, в том числе танкер, транспортировавший метанол. Несмотря на попадания, специалисты не фиксируют угрозы разлива или утечки опасного груза — корпуса кораблей получили лишь незначительные повреждения.

В результате удара по гражданским судам погиб матрос одного из технических судов. Глава региона уже выразил слова соболезнования родным и близким погибшего моряка, уточнив, что других пострадавших среди персонала нет.

Параллельно с морским инцидентом воздушной атаке подверглись наземные территории: город Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы. Силы противовоздушной обороны смогли сбить в регионе более пятнадцати вражеских дронов.

Губернатор подчеркнул, что опасность атаки беспилотников в Ростовской области все еще сохраняется. Жителей призывают соблюдать предельную осторожность: уходить с открытых пространств и не находиться у окон в помещениях.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Пожары в нефтехранилищах локализованы, люди остаются в ПВР: Последние новости об атаке БПЛА на Ростовскую область на 11 июля 2026

Власти сообщили последние новости об атаке БПЛА на Ростовскую область на 11 июля 2026 (подробности)