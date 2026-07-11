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НовостиОбщество11 июля 2026 5:04

Пожар в порту Таганрога полностью ликвидирован спустя сутки после атаки дронов

Таганрожцам разрешили возвращаться в дома после завершения тушения пожара
Дмитрий КУТЕПОВ
Несколько пожарных расчетов оставлены на дежурстве на месте пожара для контроля обстановки.

Несколько пожарных расчетов оставлены на дежурстве на месте пожара для контроля обстановки.

Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели завершили тушение пожара в морском порту Таганрога, вспыхнувшим накануне в результате массированного налета БПЛА. О ликвидации возгорания в 05:05 утра 11 июля сообщила глава города Светлана Камбулова в своем MAX-канале.

По словам градоначальницы, профильные службы продолжают работать в усиленном режиме, несколько пожарных расчетов оставлены на дежурстве для контроля обстановки.

Таганрожцы, ранее покинувшие дома в зоне чрезвычайной ситуации, могут вернуться в свои квартиры. В городе уже заработала комиссия по оценке ущерба, специалисты обследуют каждое пострадавшее помещение.

Светлана Камбулова также сообщила о полном возобновлении транспортного сообщения. Ранее скорректированные схемы объезда отменены, автобусы маршрутов № 73-б, № 74, № 19, № 30, а также № 6 и № 56 следуют по привычным графикам.

Напомним, массированная атака дронов на регион произошла в ночь на 10 июля. Силами ПВО было уничтожено порядка 35 беспилотников над Таганрогом, Азовом и соседними районами. В результате налетов, по информации властей, фиксировались повреждения административных зданий, частных домов и объектов хранения нефтепродуктов.

Для получения помощи жители могут обращаться по телефону горячей линии: +7 (8634) 37-50-88 или по номеру 112.

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