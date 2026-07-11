Пожар в порту Таганрога полностью ликвидирован спустя сутки после атаки дронов

Несколько пожарных расчетов оставлены на дежурстве на месте пожара для контроля обстановки. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели завершили тушение пожара в морском порту Таганрога, вспыхнувшим накануне в результате массированного налета БПЛА. О ликвидации возгорания в 05:05 утра 11 июля сообщила глава города Светлана Камбулова в своем MAX-канале.

По словам градоначальницы, профильные службы продолжают работать в усиленном режиме, несколько пожарных расчетов оставлены на дежурстве для контроля обстановки.

Таганрожцы, ранее покинувшие дома в зоне чрезвычайной ситуации, могут вернуться в свои квартиры. В городе уже заработала комиссия по оценке ущерба, специалисты обследуют каждое пострадавшее помещение.

Светлана Камбулова также сообщила о полном возобновлении транспортного сообщения. Ранее скорректированные схемы объезда отменены, автобусы маршрутов № 73-б, № 74, № 19, № 30, а также № 6 и № 56 следуют по привычным графикам.

Напомним, массированная атака дронов на регион произошла в ночь на 10 июля. Силами ПВО было уничтожено порядка 35 беспилотников над Таганрогом, Азовом и соседними районами. В результате налетов, по информации властей, фиксировались повреждения административных зданий, частных домов и объектов хранения нефтепродуктов.

Для получения помощи жители могут обращаться по телефону горячей линии: +7 (8634) 37-50-88 или по номеру 112.

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