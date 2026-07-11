МЧС потушили все пожары после атаки дронов В Таганроге и Азове

Тушение пожаров продолжалось всю ночь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области полностью потушены все очаги возгораний, которые вспыхнули накануне в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь.

По сведениям оперативного штаба области, борьба с огнем в Таганроге, Азове и Азовском районе не прекращалась на протяжении всей ночи. Глава региона выразил глубокую признательность сотрудникам МЧС за мужество и самоотверженное исполнение служебного долга.

Содействие пожарным подразделениям оказывали специалисты региональных и муниципальных служб. За соблюдением общественного порядка в зоне происшествия следили наряды полиции.

В настоящее время местные жители, которых ранее эвакуировали, могут вернуться в свои дома. Все люди, временно размещенные в ПВР, уже разошлись по домам. Муниципальные власти продолжают оказывать адресную поддержку всем пострадавшим, кому она необходима.

На данный момент режим беспилотной опасности на территории Ростовской области отменен.

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