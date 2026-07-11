В Ростове будут судить работника судоходной компании за дачу взятки

Сумма взятки составила 23 тысячи рублей. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове перед судом предстанет сотрудник судоходной компании, обвиняемый в даче взятки. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что Волго-Донской транспортной прокуратурой было утверждено обвинительное заключение в отношении работника коммерческой структуры. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий).

Следственные органы установили, что мужчина через посредника передал 23 тыс. рублей сотруднику ФГБУ «АМП Азовского моря». Деньги предназначались за то, чтобы представитель власти без реальной проверки подтвердил знание Международных правил предупреждения столкновений судов в море.

Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Ростова.

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