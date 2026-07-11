В Ростовской области задержали топливного спекулянта из Краснодара

Машину с топливом отправили на спецстоянку. Фото: главк донской полиции.

В Ростовской области пресекли деятельность перекупщика топлива из Краснодара, который вез в ДНР и ЛНР 1,6 тонны бензина. Об этом проинформировали в главке донской полиции.

В Матвеево-Курганском районе правоохранители остановили 50-летнего жителя Краснодара, который транспортировал в грузовом фургоне «Форд Транзит» 1,6 тонны бензина. Машина не была приспособлена для перемещения опасных веществ, а горючее было разлито в восемь 200-литровых металлических бочек, не отвечающих нормативам пожарной безопасности. Как установили полицейские, водитель намеревался сбыть топливо с наценкой жителям ДНР и ЛНР.

Со слов задержанного, в обход действующих лимитов на отпуск горючего он в течение недели по договоренности с персоналом АЗС закупал бензин на заправках в Горячем Ключе и Краснодаре. На станциях продукт ему отпускали прямо в несертифицированную тару.

Весь объем топлива вместе с автомобилем изъят и отправлен на спецстоянку. В отношении водителя составлен административный протокол за несоблюдение правил транспортировки опасных грузов. Сейчас проводятся дополнительные проверки для установления вины работников автозаправочных станций, нарушивших требования пожарной безопасности при оказании услуг. Им грозит штраф в размере от 300 до 400 тысяч рублей.

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