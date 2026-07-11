Пластик, насос и 4,5 тонны: Как в хуторе под Ростовом работала домашняя АЗС

На нелегальной АЗС стояло оборудование собственного производства. Фото: главк донской полиции.

В Ростовской области на фоне очередей на заправках активизировались и нелегальные торговцы. О нескольких таких дельцах, попавших на карандаш полицейских, рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области.

Домашний нефтяной бизнес в хуторе

Так, в Каменском районе оперативники обнаружили самодельную автозаправочную станцию прямо на территории частного дома в одном из хуторов. Местный житель организовал у себя во дворе полноценную торговую точку.

Как установили полицейские, мужчина сбывал дизельное топливо по стоимости, которая превышала средние цены на рынке. При этом процесс заправки был далек от каких-либо норм безопасности: он использовал пластиковые емкости и насосное оборудование собственного производства. В итоге у него изъяли внушительный арсенал: 4,5 тонны солярки, заправочный пистолет и около 20 пластиковых емкостей для хранения горючего.

Топливо продавали в пластике, что категорически нельзя делать. Фото: главк донской полиции.

Выяснилось, что остановить дельца не смогли даже предыдущие штрафы. Хуторянин и ранее уже привлекался к административной ответственности как за незаконную предпринимательскую деятельность, так и за пренебрежение правилами пожарной безопасности.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Максимальное наказание по этой статье - до двух лет лишения свободы.

Ночные махинации на заправке в Ростове

Вторая закупка прошла в Ростове. Сотрудники отдела экономической безопасности городской полиции проверили работу одной из частных АЗС и выявили там факт прямого нарушения закона.

Правоохранители задокументировали, что дежурный оператор станции в ночную смену осуществляла отпуск дизельного топлива «на сторону» по завышенной цене. Помимо финансовой составляющей, грубейшим образом игнорировались элементарные нормы хранения: солярку наливали прямо в пластиковые канистры, что категорически запрещено делать на АЗС из-за риска возникновения пожара.

На АЗС ночью торговали топливом по завышенным ценам. Фото: главк донской полиции.

— Изъяты канистра и кассовый чек, подтверждающий незаконную реализацию, — сообщили в полиции.

В настоящий момент в отношении женщины-оператора ведется административное расследование по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности".

Как IT-разработчик из Ростова превратил топливный кризис в народный сервис

Пока нарушители пытались нажиться на ажиотажном спросе, 28-летний предприниматель из Ростова Михаил Марцинюк нашел способ помочь водителям. Идея сервиса «Где бензин?» родилась, когда мужчина опоздал на деловую встречу, потратив часы на поиск заправки без очереди.

— Я долго колесил по городу, — рассказал разработчик. — Искал, где нет очередей, но в итоге стал ждать, как и все. Потерял время и не смог попасть на встречу.

За одни сутки он вместе с командой из 13 человек запустил бесплатного бота в мессенджере. Сервис позволяет автомобилистам отмечать наличие топлива, длину очередей и цены на АЗС, проверяя пользователей через GPS. Проект мгновенно стал популярным по всей стране, хоть и столкнулся с хакерскими атаками.

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Сейчас в области ощущается топливный кризис. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

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