На Дону официально ввели лимиты на заправку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области введены временные ограничения на отпуск топлива для стабилизации рынка. Об этом в пятницу, 10 июля, заявили в правительстве Донского региона по результатам заседания регионального штаба по обеспечению нефтепродуктами. Рассказываем подробнее, какие ограничения на отпуск топлива в Ростовской области ввели в июле 2026.

Ограничения на отпуск топлива в Ростовской области 10 июля 2026: лимиты

В ходе заседания было принято решение о введении ограничений на отпуск топлива в Ростовской области в июле 2026. Теперь, с 10 июля 2026 года, на Дону официально установлены следующие лимиты заправки для частных транспортных средств на АЗС.

Бензин:

- Не более 30 литров на одну легковую машину.

Дизтопливо:

- До 60 литров на одну легковую машину;

- 200 литров — максимум для грузовых автомобилей и спецтранспорта;

- не более 300 литров для пассажирского транспорта, который выполняет перевозки по межрегиональным маршрутам.

Ограничения ввели, чтобы пресечь спекулятивный спрос. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Без ограничений и в приоритетном порядке бензин и дизельное топливо продается для автомобилей экстренных и оперативных служб, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, предприятий РЖД, пассажирского транспорта, который выполняет по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, то есть в пределах Ростовской области.

Ограничения на отпуск топлива в Ростовской области 10 июля 2026: причина

Причину введения ограничений на отпуск топлива в Ростовской области 10 июля 2026 назвали в ходе заседания под председательством заместитель губернатора Игоря Сорокин.

- Это решение призвано пресечь спекулятивный спрос и обеспечить стабильную работу ключевых для региона отраслей на фоне логистических перебоев и остановки нескольких нефтеперерабатывающих заводов, - пояснили на заседании.

Теперь владельцам легковушек не купить больше 30 литров за одну заправку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Помимо этого, каждую неделю в регионе проходят совещания оперативного штаба с участием руководителей всех ведущих вертикально интегрированных нефтяных компаний.

- Согласно данным мониторинга, фактические запасы горючего в области имеются, отгрузки идут без перебоев, в том числе за счет поставок с других НПЗ страны.

Ограничения на отпуск топлива в Ростовской области 10 июля 2026: когда отменят

Многих жителей интересует, когда отменят ограничения на отпуск топлива в Ростовской области 10 июля 2026. Точных дат на сегодня никто не называет.

- Министерство промышленности и энергетики Ростовской области продолжает ежедневный мониторинг наличия топлива на АЗС. Ведомство призывает жителей региона спокойно относиться к ситуации и не создавать искусственный дефицит, заправляясь только по мере необходимости, - добавили в правительстве.

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Легковушкам положено не больше 30 литров бензина или 60 литров дизтоплива за раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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