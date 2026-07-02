Стоял в очереди и не попал на встречу: Программист из Ростова за сутки создал сервис по поиску бензина

Разработчик решил создать сервис после того, как не смог попасть на встречу из-за проблем с бензином Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ростовской области в последнее время жалуются на очереди на АЗС. По данным региональных властей, к этому привел ажиотажный спрос на топливо.

Пока одни нервничали и ругались, 28-летний IT-предприниматель из Ростова-на-Дону Михаил Марцинюк решил действовать. Буквально за сутки он вместе со своей командой запустил бесплатный сервис «Где бензин?», который моментально стал народным хитом. Михаил рассказал «КП — Ростов-на-Дону», как родилась идея, покорившая страну.

Сорванная сделка и бессонная ночь

В среду, 22 июня, Михаил спешил на встречу с партнером по бизнесу, но стрелка бензобака предательски поползла вниз.

- Я долго колесил по городу, — вспоминает мужчина. — Искал, где нет очередей, но в итоге стал ждать, как и все. Потерял время и не смог попасть на встречу.

Сейчас все силы команды брошены именно на топливный сервис. Фото: «Где бензин?».

Вернувшись домой, ростовчанин задумался. Было бы здорово иметь под рукой инструмент, который сразу покажет, куда ехать за бензином и где нет толпы. Он сел за компьютер, подключил свою команду разработчиков из 13 человек, и уже на следующий день, 23 июня, первая версия сервиса увидела свет. Михаил записал короткое видео в соцсети, и проект моментально стал популярным.

Защита от хакеров и слежка со спутника

Сейчас все силы команды брошены на совершенствование этого сервиса. «Где бензин?» работает через удобный бот в популярном мессенджере, где регулярно отмечаются больше миллиона водителей.

Прямо на сайте можно посмотреть актуальные цены на бензин. Фото: «Где бензин?».

- Система проверяет человека по номеру телефона и координатам GPS. Мы сразу понимаем, что вы реально находитесь рядом с заправкой. Достаточно нажать пару кнопок: отметить наличие нужного топлива, сообщить об очереди или скорректировать цену.

По словам Михаила, на фоне популярности на сервис начались хакерские атаки, но у команды получается их отбивать. Параллельно разработчики продолжают развивать сервис.

- Через пару дней проект начнет получать официальные данные напрямую со спутников, отслеживая передвижение машин. А в ближайшее воскресенье команда планирует выпустить полноценное мобильное приложение.

Система проверяет человека по номеру телефона и координатам GPS. Фото: «Где бензин?».

Не планировал становиться программистом, но вмешался случай

Вообще, программистом Михаил становиться не планировал. Он родился в семье военных и с раннего детства мечтал пойти по стопам родных. Но в 12 лет вмешался случай.

- В 12 лет я катался на санках и упал, сильно повредив селезенку, — делится разработчик. — Пришлось очень долго сидеть дома. Даже в школу ходить было нельзя. От скуки я добрался до компьютера и начал потихоньку сам изучать код.

Уже в 14 лет парень поступил в профильный лицей. И почти спустя пару лет попал на производственную практику в крупную австралийскую компанию, где создавал сложные системы для мониторинга грузоперевозок. В 2020 году молодой человек открыл свое дело на родине.

Сейчас все силы команды брошены именно на топливный сервис. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Читатели «КП - Ростов-на-Дону» наверняка помнят Михаила по другому материалу. Именно он создал нашумевшее «Нейрокладбище» — сервис для генерации цифровых аватаров умерших людей. Проект вызвал бурные споры, и создателям пришлось взять паузу.

- Мы много консультировались с психологами, священнослужителями разных религий и юристами, — объясняет Михаил. — Получив от них данные, решили переработать сервис. Теперь проект называется «Нейропамять». В нем можно поговорить с ИИ-аватарами реальных исторических личностей. Я думаю, это будет особенно интересно школьникам.

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