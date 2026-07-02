Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+32°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 июля 2026 10:10

Стоял в очереди и не попал на встречу: Программист из Ростова за сутки создал сервис по поиску бензина

Разработчик из Ростова запустил всероссийский сервис для поиска топлива на АЗС
Екатерина РУДЕНКО
Разработчик решил создать сервис после того, как не смог попасть на встречу из-за проблем с бензином

Разработчик решил создать сервис после того, как не смог попасть на встречу из-за проблем с бензином

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ростовской области в последнее время жалуются на очереди на АЗС. По данным региональных властей, к этому привел ажиотажный спрос на топливо.

Пока одни нервничали и ругались, 28-летний IT-предприниматель из Ростова-на-Дону Михаил Марцинюк решил действовать. Буквально за сутки он вместе со своей командой запустил бесплатный сервис «Где бензин?», который моментально стал народным хитом. Михаил рассказал «КП — Ростов-на-Дону», как родилась идея, покорившая страну.

Сорванная сделка и бессонная ночь

В среду, 22 июня, Михаил спешил на встречу с партнером по бизнесу, но стрелка бензобака предательски поползла вниз.

- Я долго колесил по городу, — вспоминает мужчина. — Искал, где нет очередей, но в итоге стал ждать, как и все. Потерял время и не смог попасть на встречу.

Сейчас все силы команды брошены именно на топливный сервис. Фото: «Где бензин?».

Сейчас все силы команды брошены именно на топливный сервис. Фото: «Где бензин?».

Вернувшись домой, ростовчанин задумался. Было бы здорово иметь под рукой инструмент, который сразу покажет, куда ехать за бензином и где нет толпы. Он сел за компьютер, подключил свою команду разработчиков из 13 человек, и уже на следующий день, 23 июня, первая версия сервиса увидела свет. Михаил записал короткое видео в соцсети, и проект моментально стал популярным.

Защита от хакеров и слежка со спутника

Сейчас все силы команды брошены на совершенствование этого сервиса. «Где бензин?» работает через удобный бот в популярном мессенджере, где регулярно отмечаются больше миллиона водителей.

Прямо на сайте можно посмотреть актуальные цены на бензин. Фото: «Где бензин?».

Прямо на сайте можно посмотреть актуальные цены на бензин. Фото: «Где бензин?».

- Система проверяет человека по номеру телефона и координатам GPS. Мы сразу понимаем, что вы реально находитесь рядом с заправкой. Достаточно нажать пару кнопок: отметить наличие нужного топлива, сообщить об очереди или скорректировать цену.

По словам Михаила, на фоне популярности на сервис начались хакерские атаки, но у команды получается их отбивать. Параллельно разработчики продолжают развивать сервис.

- Через пару дней проект начнет получать официальные данные напрямую со спутников, отслеживая передвижение машин. А в ближайшее воскресенье команда планирует выпустить полноценное мобильное приложение.

Система проверяет человека по номеру телефона и координатам GPS. Фото: «Где бензин?».

Система проверяет человека по номеру телефона и координатам GPS. Фото: «Где бензин?».

Не планировал становиться программистом, но вмешался случай

Вообще, программистом Михаил становиться не планировал. Он родился в семье военных и с раннего детства мечтал пойти по стопам родных. Но в 12 лет вмешался случай.

- В 12 лет я катался на санках и упал, сильно повредив селезенку, — делится разработчик. — Пришлось очень долго сидеть дома. Даже в школу ходить было нельзя. От скуки я добрался до компьютера и начал потихоньку сам изучать код.

Уже в 14 лет парень поступил в профильный лицей. И почти спустя пару лет попал на производственную практику в крупную австралийскую компанию, где создавал сложные системы для мониторинга грузоперевозок. В 2020 году молодой человек открыл свое дело на родине.

Сейчас все силы команды брошены именно на топливный сервис.

Сейчас все силы команды брошены именно на топливный сервис.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Читатели «КП - Ростов-на-Дону» наверняка помнят Михаила по другому материалу. Именно он создал нашумевшее «Нейрокладбище» — сервис для генерации цифровых аватаров умерших людей. Проект вызвал бурные споры, и создателям пришлось взять паузу.

- Мы много консультировались с психологами, священнослужителями разных религий и юристами, — объясняет Михаил. — Получив от них данные, решили переработать сервис. Теперь проект называется «Нейропамять». В нем можно поговорить с ИИ-аватарами реальных исторических личностей. Я думаю, это будет особенно интересно школьникам.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

«Сын был вынужден работать, пока отец строил свою жизнь!»: После гибели бойца СВО родители делили в суде выплаты за его смерть

Миллион рублей за кошку и черепаху: Мать потребовала возместить моральный вред ребенку за гибель животных при пожаре