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В воскресенье, 12 июля, в Ростовской области пройдет магнитная буря. По прогнозу Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, произойдет это во второй половине дня.

Предполагается, что магнитная буря начнется в 15.00 и продлится до 18.00. Ее мощность составит отметки G1, что считается слабой. После 18.00 и до конца суток магнитосфера будет в возбужденном состоянии.

Предполагается, что 10 августа больше магнитных бурь не должно быть над Ростовской область.

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