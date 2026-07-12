Под Ростовом подросток ради спасения родителей отдала мошенникам целое состояние

Отец подростка написал заявление в полицию. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгодонске Ростовской области 17-летняя девушка стала жертвой изощренной схемы телефонных аферистов и лишила свою семью огромной суммы денег. Поверив угрозам уголовного преследования родителей, подросток передала курьеру наличные и драгоценности на сумму более 5,7 миллиона рублей.

Как рассказали в Донском главке, все началось в начале июля этого года, когда на мобильный телефон одиннадцатиклассницы поступил звонок якобы от курьера цветочного салона. Звонивший сообщил о доставке заказа и попросил продиктовать код из СМС для подтверждения. Девушка выполнила просьбу, тем самым открыв преступникам доступ к своим данным.

Вскоре после этого с ней связался другой мужчина, представившийся сотрудником силового ведомства. Он сразу предупредил о строгой конфиденциальности разговора и ошарашил подростка заявлением.

По его словам, от имени девушки мошенники оформили кредит, а в отношении нее самой уже возбуждено уголовное дело за спонсирование недружественного государства. Более того, лжесиловик напугал тем, что за эти действия родителям подростка грозит реальное уголовное преследование.

Собеседник пообещал помочь в решении проблемы, но выдвинул жесткие требования. Сначала под видом следственного обыска он заставил девушку провести видеотрансляцию из квартиры, а затем потребовал записать видео, подтверждающее отсутствие на ее теле запрещенной символики. После этого, под предлогом проверки хранящихся в доме денег и ювелирных украшений на подлинность и законность приобретения, он убедил подростка собрать все ценности.

Напуганная девушка отдала семейные сбережения и золото приехавшему курьеру. Только после этого она обо всем рассказала родителям. 42-летний отец тут же написал заявление.

- По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, устанавливая личности подозреваемых, - рассказали в региональном ГУ МВД.

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