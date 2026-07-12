Под Ростовом арендатор месяц тайно обворовывал гараж своего знакомого

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража» Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Шахтах Ростовской области 55-летний мужчина воспользовался доверием приятеля и обокрал его. Как рассказали в Донском главке, в местный отдел полиции обратился горожанин, который обнаружил, что из гаража исчезли ценные вещи.

Оперативники быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 55-летний знакомый потерпевшего, который арендовал у него это помещение. Оказалось, что мужчина обчищал чужой гараж постепенно. На протяжении месяца он потихоньку вывозил оттуда все, что можно продать.

Добычей вора стали три велосипеда, холодильник, музыкальный центр с колонками, хрустальная и фарфоровая посуда, а также металлические изделия.

— Общий ущерб превысил 100 тысяч рублей. Часть чужого имущества мужчина успел продать, но оставшиеся вещи полицейские изъяли и уже вернули законному владельцу, — рассказали в региональном ГУ МВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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