В Ростове в понедельник будет солнечный и жаркий день. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 13 июля будет жаркой, но без осадков, зато зной смягчит сильный ветер. Подробный прогноз на понедельник выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, осадки в Ростове-на-Дону 13 июля не ожидаются: будет переменная облачность, преимущественно без дождей. Ветер юго-западный и западный разовьет скорость в 7 - 12 м/с. В ночь на 14 июля — также переменная облачность, без осадков, ветер западный и северо-западный задует со скоростью 7 - 12 м/с.

В Ростовской области в понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и западный будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, днем местами порывы усилятся до 15 м/с. В ночь на вторник ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный и северо-западный задует со скоростью в 7 - 12 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 13 июля днем поднимется до +29 — +31 градуса. В ночь на 14 июля ожидается от +17 до +19 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в понедельник составит от +25 до +30 градусов, местами до +32. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до +14 — +19 градусов, местами до +9.

Атмосферное давление 13 июля, в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бернадетт и Каспиец пройдутся по Дону: Как повлияет на погоду в Ростовской области мегациклон, рассказал климатолог Александр Иошпа

Климатолог Иошпа рассказал, чем грозит Ростовской области мегациклон (подробнее)