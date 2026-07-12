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НовостиОбщество12 июля 2026 16:47

«Союзмультфильм» судится с ростовскими предпринимателями

Арбитражный суд рассмотрел иски «Союзмультфильма» к ростовским предпринимателям
Елена РЕПИНА
Арбитражный суд обязал ростовского бизнесмена выплатить киностудии компенсацию.

Арбитражный суд обязал ростовского бизнесмена выплатить киностудии компенсацию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ряд индивидуальных предпринимателей из Ростовской области столкнулся с претензиями со стороны киностудии «Союзмультфильм». Организация обратилась в Арбитражный суд из-за неправомерного использования образов из популярных мультиков. Информация о разбирательствах опубликована в официальной судебной картотеке.

Так, арбитражный суд обязал ростовского бизнесмена выплатить киностудии компенсацию, поскольку он без разрешения использовал персонажей «Волк» и «заяц». Общий размер взыскания составил 20 тысяч рублей, при этом государственная пошлина в эту сумму не входит.

Роль вещественного доказательства в процессе сыграли наклейки, на которых и были запечатлены данные герои. В этот же день аналогичный вердикт Арбитражный суд вынес в отношении предпринимателя из Азова. С него взыскали 10 тысяч рублей, а поводом для иска тоже послужило нарушение прав на фигуру Волка.

Еще один иск «Союзмультфильма» к представителю ростовского бизнеса содержит более крупное требование — 50 тысяч рублей.

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