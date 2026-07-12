Удар по Ростовской области в ночь на 12 июля стал частью атаки по 16 регионам

Атаки БПЛА отразили в 16 регионах. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в ночь на 12 июля была отражена атака украинских беспилотников. Было сбито около 20 БПЛА. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Известно, что часть обломков упала на федеральную трассу М-4 «Дон». Их обнаружили на 885-м километре по направлению к югу. Кроме того, при заходе в Азово-Черноморский морской канал вражеские дроны повредили танкер. Судно было пустое, разлива нефти не произошло. Жертв и пострадавших нет.

Чуть позднее в Министерстве обороны РФ рассказали, что всего в эту ночь дроны атаковали 16 регионов страны. Кроме Донского края, беспилотники сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областях, в Краснодарском крае, Крыму и Подмосковье. Также были атакованы акватории Азовского и Черного морей.

— В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — прокомментировали в министерстве.

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