Экономист Клочко: Акции ИИ-компаний обвалились, несмотря на рекордную прибыль

Долгий рост акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, столкнулся с серьезным вызовом. Даже рекордные отчеты крупнейших производителей микросхем перестали быть гарантией роста котировок. Падение бумаг Samsung Electronics стало одним из первых симптомов турбулентности, которая уже затронула технологические рынки по всему миру. О том, почему ИИ-акции пошли вниз, чего ждать инвесторам и как это отразится на Европе, RTVI поговорил с экспертами.

7 июля Samsung Electronics опубликовала предварительные результаты. Операционная прибыль во втором квартале выросла примерно в 19 раз год к году и достигла 89,4 трлн вон — это новый квартальный рекорд компании. Однако сразу после отчета акции Samsung на Корейской бирже упали более чем на 10%, закрывшись снижением примерно на 7%.

Падение спровоцировали сразу несколько факторов. Инвесторы начали продавать подорожавшие бумаги, фиксируя прибыль. Также они перекладывались в другие активы, пытаясь снизить риски. К тому же изменились ожидания вокруг перспектив ИИ-сектора. Эксперты подчеркивают: коррекция не означает конца бума — она скорее связана с попыткой рынка трезво оценить устойчивость отрасли после взрывного роста.

Кандидат экономических наук, доцент НИУ ВШЭ Ольга Клочко считает, что о долгосрочном падении на южнокорейском рынке говорить рано. По ее словам, Samsung, LG Electronics и SK Hynix укрепляют позиции на фоне дефицита памяти и высокого спроса на ИИ-чипы.

Исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко добавил: корейский рынок высокотехнологичных компаний сильно зависит от ожиданий вокруг американского ИИ-бума. По его мнению, вокруг этой сферы образовался перегрев, но нынешняя турбулентность — естественная коррекция, а не фундаментальный крах.

Обвал Samsung потянул за собой и других производителей чипов — SK Hynix и Kioxia. Негативная волна быстро перекинулась за пределы Азии. Акции нидерландской ASML Holding, ключевого поставщика оборудования для производства микросхем, упали на 4,6%.

Эксперты отмечают, что европейский ИТ-сектор пока в менее выигрышной позиции по сравнению с США и Азией. Однако Свириденко не исключает, что инвесторы могут перенаправить капиталы в традиционные европейские отрасли — энергетику, фармацевтику и тяжелую промышленность.

Таким образом, текущее падение акций ИИ-компаний отражает переход рынка от эйфории к более взвешенной оценке. Для инвесторов это проверка того, насколько реальные бизнес-показатели соответствуют завышенным ожиданиям, сложившимся вокруг искусственного интеллекта.

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