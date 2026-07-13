Маркетплейсы теряют новых продавцов: бизнес жалуется на высокие комиссии

В компании сообщили, что не фиксируют оттока продавцов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году аналитики отмечают снижение числа новых активных продавцов на российских маркетплейсах. Эксперты связывают эту тенденцию с ростом издержек для малого бизнеса. RTVI направил в пресс-службу Ozon два вопроса: остаются ли площадки выгодными для небольших предпринимателей и планирует ли компания пересматривать тарифы на фоне жалоб продавцов на высокую долю расходов.

В компании сообщили, что не фиксируют оттока продавцов. Сейчас с ними работают более 750 тысяч предпринимателей. Всего на трех крупнейших маркетплейсах страны — свыше 1,2 миллиона селлеров. Активный рост партнеров шел с 2018 года, поэтому резкого увеличения их числа площадка и не ожидает.

При этом конкуренция за внимание покупателей сильно выросла. Если раньше достаточно было выложить карточку товара и ждать продаж, теперь такой подход не работает. Однако, по оценке компании, возможности для роста сохраняются. Продавцы, которые грамотно считают экономику и используют инструменты продвижения, продолжают наращивать обороты.

Российская интернет-торговля, по прогнозам, переходит от бурного роста к более стабильной динамике. В ближайшие несколько лет объем рынка удвоится, а на онлайн-покупки будет приходиться каждый третий потраченный рубль. Это, по мнению площадки, сохранит интерес предпринимателей.

Отвечая на вопрос о тарифах, в компании напомнили: последнее повышение комиссий произошло в апреле. Тогда же снизилась стоимость логистики для большинства товаров. Также значительная часть выручки от комиссий возвращается продавцам в виде скидок на их товары.

При этом селлеры жалуются, что комиссии, логистика, реклама, страховка, подписки и штрафы съедают до 70% выручки.

— Если уходить, нужно чем-то заменять. А заменять нечем, — пояснил экономист Андрей Бархота.

По его словам, это торг, а не реальный уход с площадок.

В Wildberries не стали комментировать критику продавцов.

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