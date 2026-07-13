В Госдуме предложили субсидировать регионам закупку мобильных НПЗ

По словам политика, мобильные комплексы помогут обеспечить города базовым запасом топлива в случае атак на инфраструктуру. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительству стоит выделить регионам субсидии на покупку мобильных НПЗ и пиролизных установок. Об этом RTVI заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он также сообщил, что соответствующее обращение направят вице-премьеру Александру Новаку.

По словам политика, мобильные комплексы помогут обеспечить города базовым запасом топлива в случае атак на инфраструктуру. В первую очередь — для машин скорой помощи, экстренных служб, групп ПВО, сельхозработ, а также подвоза воды и продовольствия.

Миронов отметил, что действия противника показали уязвимость топливной инфраструктуры перед беспилотниками. Энергосистема пока справляется, но на случай серьезного конфликта нужна асимметричная защита. Мобильные установки гораздо менее заметны для разведки и дронов, их можно оперативно перемещать в нужные районы.

Депутат уточнил, что трех-пяти мощных мобильных НПЗ достаточно для города-миллионника. Одна пиролизная установка покроет ключевые потребности города до 50 тысяч человек.

Ранее губернатор Забайкалья Александр Осипов предложил создать в стране сеть мини-НПЗ. На совещании с президентом он отметил, что крупные заводы находятся под постоянной угрозой ударов. Владимир Путин поддержал идею и призвал активнее привлекать к этой работе малый и средний бизнес.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что ситуация на топливном рынке частично стабилизировалась, но остается непростой. Спрос на топливо вырос примерно на треть. Власти ввели запрет на экспорт дизеля, перенесли ремонты НПЗ, задействовали дополнительные мощности. С июля Россия начнет импортные поставки нефтепродуктов.

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