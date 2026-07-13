Политолог Тимофеев предположил, кто может заменить Ле Пен на выборах во Франции

Российский политолог рассказал, кто может заменить Марин Ле Пен на президентских выборах 2027 во Франции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жордан Барделла, французский политик и протеже Марин Ле Пен, может стать основным кандидатом от «Национального объединения» на президентских выборах 2027 года во Франции, если суд запретит его наставнице участвовать в гонке. Такое мнение в комментарии RTVI высказал Павел Тимофеев, заведующий сектором региональных проблем ИМЭМО РАН.

Эксперт напомнил, что во время европейских выборов 2024 года Ле Пен и Барделла выступали вместе. Уже тогда было понятно: она рассматривает его как правую руку, если не преемника.

По словам Тимофеева, Барделла — молодой и свежий политик. Это важное преимущество. Как когда-то Эммануэль Макрон появился на широком экране, так и Барделла только входит в большую политику. У него нет за плечами ни одной президентской кампании, в отличие от Ле Пен. Фактор свежести — большой плюс. К тому же он неплохой оратор и уверенно держится перед камерами.

При этом говорить о самостоятельной популярности Барделлы пока рано. Он популярен в контексте всей партии. Его взгляды во многом повторяют линию «Национального объединения»: экономический либерализм, социальный ультраконсерватизм, антимигрантская и ультрасуверенистская позиция.

Однако во внешней политике различия заметны. Если Ле Пен ранее выступала за союз с Россией в противостоянии НАТО, то Барделла ближе к Джордже Мелони и Дональду Трампу. Никакой особой теплоты к Москве у него нет.

Политолог отмечает, что Ле Пен готовила Барделлу на будущее заранее. Три президентские кампании — 2012, 2017, 2022 — не принесли победы. В четвертый раз менять тактику было бы наивно.

Свой вклад в расклад внес суд. 7 июля Апелляционный суд Парижа подтвердил вину Ле Пен по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента. Ей назначили 100 тысяч евро штрафа, три года заключения (два условно, один — под электронным браслетом) и 45 месяцев лишения права быть избранной.

В тот же вечер Ле Пен объявила о выдвижении на выборы 2027 года. Она подала кассационную жалобу, надеясь приостановить приговор и вести кампанию без браслета. В случае избрания она пообещала назначить Барделлу премьер-министром.

Однако опросы показывают: после объявления Ле Пен ее рейтинг вырос. По данным OpinionWay, она уверенно лидирует в первом туре с 34–36% голосов. Барделла снова отошел на второй план как «план Б».

Эксперт считает, что поддержка кандидата от «Национального объединения» держится на уровне 35–36% независимо от того, кто именно выступит.

Директор Института нового общества Василий Колташов в комментарии RTVI заявил: решающим будет не биография Барделлы, а готовность партии реально бороться за власть. По его словам, на прошлых выборах оппозиция подыгрывала Макрону. Теперь, когда раздражение общества выросло, партия либо будет бороться, либо снова «сольется». Прогнозировать исход он не берется.

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