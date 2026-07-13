Днем м13 июля воздух в регионе в среднем прогреется до +25-30 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жара до +30 градусов ожидается в Ростовской области на новой рабочей неделе. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра.

В частности, днем 13 июля воздух в регионе в среднем прогреется до +25-30 градусов, местами - до +32. День должен пройти без осадков, возможны порывы юго-западного и западного ветра до 15 м/с. Местами сохранится чрезвычайная пожароопасность четвертого и пятого классов.

14 и 15 июля ночная температура воздуха установится в пределах от +14 до +22, в отдельных территориях обещают до +9-14. В дневные часы прогнозируют от +24 до +31 градуса. Возможны кратковременные дожди с грозами. 15 июля в отдельных районах Дона пройдет сильный дождь. Ветер будет преимущественно западной четверти 7-12 м/с, при грозе ожидаются порывы до 15-18 м/с.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

От +17 до +31 и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 13 июля

От +9 до +32 и порывистый ветер обещают синоптики в Ростовской области в понедельник (подробности)