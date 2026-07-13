Застройщик из Таганрога попал под наблюдение из-за долга перед кредитором

Процедуру наблюдения утвердили после обращения кредитора. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении одного из застройщиков Таганрога - ООО «Петро-Строй». Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Решение приняли после обращения кредитора.

- Признать требования ООО «Атлант Аэро» обоснованными. Включить в третью очередь реестра требований кредиторов в размере 5 млн рублей основного долга, 24,1 млн рублей неустойки, 34,4 тысячи рублей процентов, и 332,2 тысячи рублей судебных расходов, - говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Назначен временный управляющий. Определение суда может быть обжаловано в течение месяца. Судебное заседание состоится 7 октября 2026 года.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«Союзмультфильм» судится с ростовскими предпринимателями

Арбитражный суд рассмотрел иски «Союзмультфильма» к ростовским предпринимателям (подробности)