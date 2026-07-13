Трех человек спасли при ликвидации последствий ДТП в Ростовской области

Спасатели выезжали на места четырех дорожных аварий, спасли три человека. Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

За сутки 12 июля 2026 года в Ростовской области произошли пожары, ДТП, а также зарегистрировали одно происшествие на воде. Статистику опубликовала пресс-служба управления МЧС.

За указанный период потушили 13 техногенных пожаров. Ликвидировали 16 возгораний сухой растительности. Также спасатели выезжали на места четырех дорожных аварий, спасли три человека.

На воде погиб один человек.

Всего от МЧС на местах происшествий за сутки задействовали 284 человека и 71 единицу техники.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Жара до +30 градусов ожидается в Ростовской области

Жару, пожароопасность и дожди прогнозируют на Дону (подробности)