В Ростове ремонт фасада многоэтажки на 2-й Линии начнут с 14 июля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Ростове-на-Дону ремонт фасада многоэтажки на 2-й Линии начнут с 14 июля. Территорию уже огородили. Об этом со ссылкой на администрацию сообщает «Городской репортер».
Части фасада упали на тротуар в июле. Кроме того, по словам местных жителей, такое неоднократно происходило и раньше.
Теперь подрядчик должен устранить повреждения. По информации издания, до этого капитальный ремонт дома проводили в 2018 году.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
Жители Ворошиловского района Ростова пожаловались на ржавую воду в кранах
Часть домов в Северном жилом массиве остается без горячей воды (подробности)