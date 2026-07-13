В Ростове ремонт фасада многоэтажки на 2-й Линии начнут с 14 июля

Части фасада упали на тротуар, после этого приняли решение о проведении ремонта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону ремонт фасада многоэтажки на 2-й Линии начнут с 14 июля. Территорию уже огородили. Об этом со ссылкой на администрацию сообщает «Городской репортер».

Части фасада упали на тротуар в июле. Кроме того, по словам местных жителей, такое неоднократно происходило и раньше.

Теперь подрядчик должен устранить повреждения. По информации издания, до этого капитальный ремонт дома проводили в 2018 году.

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