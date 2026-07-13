Двое мужчин находятся под подпиской о невыезде, третьего взяли под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Троих жителей Шахт заподозрили в переделке оружия для перепродажи через интернет. В связи с этим провели обыски и задержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские работали вместе с представителями УФСБ и Росгвардии.

Во время обысков у шахтинцев нашли и изъяли боевой пистолет системы ТТ, сигнальный пистолет ПМ, переделанный под стрельбу боевыми патронами, более 1,5 кг пороха, более 450 патронов различного калибра, незарегистрированное гражданское оружие, токарный станок.

Подозреваемым от 44 до 53 лет. В их отношении завели уголовные дела, связанные с незаконным приобретением и хранением оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 и 7 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Также решается вопрос о возбуждении дела по статье «Незаконное изготовление оружия» (ст. 223 УК РФ).

Двое мужчин сейчас находятся под подпиской о невыезде, третьего взяли под стражу.

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