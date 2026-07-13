Предупреждение о пожароопасности 5 класса объявили в Ростове и области

Жителей Дона просят не разводить костры, не сжигать траву и мусор. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области из-за чрезвычайной пожароопасности пятого класса объявили штормовое предупреждение. Угроза ландшафтных и бытовых возгораний сохранится до конца суток 13 июля, а также 14 июля. Об этом предупреждает управление МЧС.

Высокую вероятность пожаров фиксируют в Каменском, Кагальницком, Зерноградском, Егорлыкском районах, а также в Приазовье (Аксайский и Мясниковский районы) и в Ростове-на-Дону.

Жителей Дона просят не разводить костры, не сжигать траву и мусор, не бросать окурки. Также следует проверить проводку и состояние электроприборов. При пожаре нужно звонить по номеру «112».

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