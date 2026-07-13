Моряка-контрабандиста осудили в Ростове

Приговор вступил в силу. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор старшему механику теплохода. Мужчину уличили в контрабанде.

- Моряк скрыл в штатных топливных цистернах теплохода «Queen В 11» тяжелый дистиллят - гайзоль, с содержанием серы 0,079 мас.% - топливо судовое, в количестве 17,346 тонн. Рыночная стоимость нелегального товара составила более 1 млн рублей, - рассказали в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону.

Нарушение квалифицировали как контрабанду стратегически важных товаров в крупном размере (ч. 1 ст.226.1 УК РФ). На слушаниях мужчина признал свою вину и раскаялся. В итоге ему назначили наказание условно с испытательным сроком на год. Приговор вступил в силу.

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