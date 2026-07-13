Глава Таганрога сообщила, что нефтяных пятен на берегу Таганрогского залива нет

Поверхность воды чистая, нефтяных пятен нет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Глава Таганрога Светлана Камбулова опровергла загрянение берега Таганрогского залива нефтепродуктами. Напомним, ранее в соцсетях сообщили о черной полосе, напоминающей мазут.

По словам главы города, сотрудники отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов, представителей ООО «Курганнефтепродукт» и Нижнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства осмотрели побережье на участке от переулка Некрасовского до бывшей территории «Рыбзавода».

- Обширных следов нефтепродуктов не выявлено. Поверхность воды чистая, нефтяных пятен нет. Погибшей рыбы и других обитателей залива также не обнаружено. Городские пляжи проверены отдельно - нарушений не зафиксировано, - прокомментировала Светлана Камбулова.

В Таганроге сейчас продолжают профилактические работы. Ситуация полностью контролируема, подчеркнула Светлана Камбулова.

- Призываю доверять только официальной и проверенной информации, - добавила глава города.

Напомним, 10 июля в Таганроге отразили атаку БПЛА. Тогда произошло возгорание на территории морского порта. После ликвидации пожара было установлено боновое ограждение.

11 июля атаке подверглись четыре судна в Таганрогском заливе, погиб матрос. По информации властей, суда получили незначительные повреждения, угрозы разлива и течи не было.

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