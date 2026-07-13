Поезда из Крыма в Ростов следуют с опозданием до десяти часов

Поезда Симферополь - Москва и Севастополь - Санкт-Петербург отставют от графика. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два поезда, следующие через Ростов-на-Дону, идут с опозданием до десяти часов. Обновленную информацию по состоянию на 15 часов 13 июля опубликовал железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Задерживаются в пути:

- поезд № 27/28 Симферополь - Москва (от Керчи), отправлением 12 июля. Следует с опозданием на десять часов;

- поезд № 7/8 Севастополь - Санкт-Петербург (от Керчи), отправлением 12 июля. Следует с опозданием на девять часов.

- Все поезда «Таврия», которые ранее следовали в Крым с опозданием в связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь на 13 июля, прибыли на станции назначения, - говорится в сообщении перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

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