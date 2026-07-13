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НовостиОбщество13 июля 2026 15:59

Александра Лисичкина назначили директором департамента транспорта

В Ростове назначили нового директора департамента транспорта
Екатерина ПОПОВА
В Ростове назначили нового директор департамента транспорта.

В Ростове назначили нового директор департамента транспорта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин назначил Александра Лисичкина на должность директора департамента транспорта. Кадровое решение было принято 13 июля. Об этом глава сообщил в своих соцсетях.

Новый руководитель окончил Ростовский государственный строительный университет в 2010 году и имеет многолетний опыт работы в транспортной отрасли.

Трудовая биография Александра Лисичкина включает должности от главного специалиста департамента транспорта Ростова-на-Дону до начальника управления транспорта министерства транспорта Ростовской области.

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