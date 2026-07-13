Власти Ростовской области отменят штрафы для водителей, стоящих в очередях на АЗС

Камеры у АЗС в Ростовской области отрегулируют, чтобы водители не получали штрафы в очередях. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области отрегулировать работу камер фотовидеофиксации на выделенных полосах перед АЗС, чтобы автомобилисты, стоящие в очередях за топливом, не получали штрафы. Такое поручение дал губернатор Юрий Слюсарь по итогам оперативного совещания. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Кроме того, на заправках организуют информирование о наличии топлива и интервалах работы.

Для помощи людям, особенно семьям с детьми и пенсионерам, к дежурству на АЗС привлекут волонтеров и казаков. Они будут регулировать очереди и оказывать содействие, не вмешиваясь в технологический процесс отпуска топлива.

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