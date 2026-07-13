Водителей на АЗС в Ростовской области будут информировать о наличии топлива

АЗС Ростовской области будут сообщать водителям о наличии топлива и графике работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области АЗС обяжут организовать информирование водителей о наличии топлива и интервалах работы, чтобы автомобилисты могли избегать длительного ожидания. Такое решение принял губернатор Юрий Слюсарь по итогам оперативного совещания. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Также поручено отрегулировать камеры фотовидеофиксации на выделенных полосах перед заправками, чтобы исключить штрафы для стоящих в очереди.

Кроме этого, к дежурству на АЗС привлекут волонтеров и казаков. Они будут регулировать очереди и оказывать содействие, не вмешиваясь в технологический процесс отпуска топлива.

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