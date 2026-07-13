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НовостиОбщество13 июля 2026 17:40

В Ростовской области набирают добровольцев в войска беспилотных систем

В Ростовской области продолжается набор в войска беспилотных систем
Екатерина ПОПОВА
В Ростовской области продолжается набор в войска беспилотных систем.

В Ростовской области продолжается набор в войска беспилотных систем.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Как отметил заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий, служба в этом роде войск дает не только возможность защищать интересы страны, но и приобретение навыков, востребованных в гражданских отраслях — сельском хозяйстве, строительстве, безопасности. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Для удобства добровольцев в Южном военном округе работает система «одного окна». Оформление документов для поступления на службу занимает не более суток.

В подразделениях БпС востребованы не только операторы дронов, но и техники, инженеры, специалисты связи, а также авиамоделисты и IT-специалисты. В приоритетном порядке рассматриваются кандидаты с опытом военной службы в авиации. Под руководством опытных инструкторов новобранцы пройдут обучение по управлению FPV-дронами и их техническому обслуживанию. Контракт заключается на срок от одного года, продление возможно только с согласия военнослужащего. Перемещение в другие подразделения без личного согласия не допускается.

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