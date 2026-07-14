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НовостиОбщество14 июля 2026 4:33

Около 20 БПЛА сбили в одном городе и пяти районах Ростовской области в ночь на 14 июля

В Таганроге и пяти районах Ростовской области отразили воздушную атаку
Екатерина ПОПОВА
В Таганроге и пяти районах Ростовской области отразили воздушную атаку.

В Таганроге и пяти районах Ростовской области отразили воздушную атаку.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 14 июля силы ПВО отразили воздушную атаку в небе над Ростовской областью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Известно, что около 20 беспилотников уничтожили над Таганрогом, а также над Матвеево-Курганским, Шолоховским, Усть-Донецким, Кашарским и Чертковским районам.

- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, - сказано в сообщении.

Как уточнил губернатор, беспилотная опасность по Ростовской области все еще сохраняется.

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