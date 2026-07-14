Глава Таганрога рассказала, когда появится новая котельная

Подрядчик уже начал закупку комплектующих для модульной станции. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге определили сроки ввода модульной котельной. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

- Отдельное внимание уделяем восстановлению котельной на улице Циолковского, 40. Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения 9 июля заключили контракт с ООО «Валдекс Теплотехника» на установку блочно-модульной котельной мощностью 12,1 МВт, - сообщила в соцсетях Светлана Камбулова.

Подрядчик уже начал закупку комплектующих для модульной станции. Все этапы работ, включая приемку объекта, должны завершить до 10 октября 2026 года.

Кроме того, на этой неделе в Таганроге планируют восстановить горячее водоснабжение в домах на территории Военного городка. До запуска новой котельной подачу горячей воды будут выполнять по временной схеме.

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