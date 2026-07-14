В Ростовской области закрыли аварийный мост 1970 года постройки

Решение о закрытии переправы приняла комиссия по безопасности дорожного движения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал закрытие аварийного моста через реку Тузлов.

- Вижу вопросы жителей станицы Кривянской Октябрьского района. Мост небезопасен для проезда. Альтернативная дорога есть. Будем строить новый мост. Сразу скажу: это не быстро. Необходимо проектирование, затем - само строительство, - написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Решение о закрытии переправы приняла комиссия по безопасности дорожного движения.

Мост возвели в 1970-х годах. На баланс района его взяли только два года назад, до этого он считался бесхозным. Ремонт переправы не изменил ситуацию, специалисты сделали вывод, что конструкция моста не соответствует требованиям безопасности.

- Понимаю недовольство жителей Кривянской. Чтобы ускорить процесс, дал поручение изыскать средства и начать проектирование нового моста, - сообщил Юрий Слюсарь.

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