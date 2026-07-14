Депутат Госдумы попросила помочь донскому фельдшеру, которая с больным сердцем ездит к больным на лодке

История фельдшера из Ростовской области, которая с больным сердцем на лодке плывет к пациентам, дошла до Госдумы. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

После публикации «КП – Ростов» истории 74-летней фельдшера Анны Зыбайловой из Ростовской области, которая, несмотря на кардиостимулятор, ежедневно добирается к пациентам на лодке в хутор Задонье, ее судьбой заинтересовались на федеральном уровне. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая обратилась к министру здравоохранения РФ с просьбой отметить работу дончанки, помочь ей пройти обследование и заняться лечением собственного сердца. Так как Анна Павловна работает почти без выходных и нуждается в замене клапанов. Об этом депутат сообщила в своих соцсетях.

Каждое утро фельдшер добирается до хутора Задонье, который окружен водой и считается частью Азова. Сначала она едет на автобусе, затем пересекает реку на лодке, а дальше идет пешком по бездорожью. В половодье женщина добирается до пациентов по колено в воде. На острове есть только магазин, школа и ФАП, где Анна Павловна ведет прием и ходит по вызовам.

Врачи удивляются, как Анна Павловна работает с сердечным заболеванием, но она не может бросить жителей острова.

– Такие люди напоминают нам, что настоящая преданность делу — это не громкие слова, а ежедневный труд, который держится на силе, ответственности и человеческом сердце, – отметила Татьяна Буцкая.

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