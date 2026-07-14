Ранее глава региона потребовал следить за порядком на АЗС и помогать водителям. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ростовской области попросили ввести на АЗС систему чет-нечет. Об этом написали в комментариях к посту губернатора Юрия Слюсаря.

- Введите на АЗС области заправку по четным и нечетным номерам автомобилей. В Орловской области так разгрузили заправки.

- Нужно не казаков привлекать с волонтерами, а полицию ставить, регулировать очереди и записывать по номерам, кто и сколько заправил, чтобы исключить перекупов. Некоторые по несколько ходок делают на АЗС, и простым водителям не дают заправиться.

Напомним, ранее глава региона потребовал следить за порядком на АЗС и помогать водителям. В частности, Юрий Слюсарь поставил задачу привлечь на заправки волонтеров и казаков, а также организовать информирование о наличии топлива и работе автозаправок.

Кроме того, губернатор отметил необходимость корректировки работы дорожных камер, чтобы водителям не приходили штрафы после очередей за бензином.

Еще раньше на Дону ввели лимиты на продажу бензина и дизельного топлива.

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