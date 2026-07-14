В Ростовской области завели дело о нарушении жилищных прав участника СВО

Ситуацию с жильем для военнослужащего взяли на контроль в СК. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области возбудили уголовное дело о нарушении жилищных прав участника СВО из числа детей-сирот. Такое решение было принято по итогам личного приема руководителя СУ СК России по региону Аслана Хуаде.

Предварительно выяснилось, что в 2016 году мужчине предоставили квартиру по договору найма в многоквартирном доме в городе Миллерово. Однако вскоре владелец жилплощади заметил дефекты строительства.

В 2019 года суд потребовал от администрации Миллеровского района провести капремонт и устранить недостатки, но работы все еще не выполнили.

Известно, что часть жильцов переселили в маневренный фонд. При этом мужчине временную квартиру не предоставили, так как якобы от него не было заявления. В этот период военный находился в зоне СВО и не мог обратиться по установленным правилам или оформить нотариальную доверенность.

Теперь в ситуации будут разбираться в рамках уголовного дела. Планируют провести строительно-техническую экспертизу. Глава администрации Миллеровского района уже пообещал в кратчайшие сроки представить благоустроенное жилье участнику СВО.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

46 ординаторов получили направления в больницы Ростовской области

Молодых медиков направили в районные и городские больницы Ростовской области (подробности)