Прения сторон начались по делу захватчиков заложников в СИЗО Ростова

Слушания проходят в Южном окружном военном суде. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прения сторон начались в Южном окружном военном суде по делу захватчиков заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. По данным агентства «Интерфакс», гособвинитель потребовал назначить подсудимым от 28 до 30 лет лишения свободы.

Напомним, по делу проходят пять человек. Они обвиняются в покушении на побег и в дезорганизации деятельности исправительного учреждения.

Также инкриминируют участие в террористической организации, покушение на теракт и подготовку к участию в незаконном вооруженном формировании (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 313 УК РФ, ч. 3 ст. 206 УК РФ, ч. 3 ст. 321 УК РФ, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ).

По данным следствия, в июне 2024 года заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников режимного учреждения. Вооруженные ножами и заточками заключенные потребовали предоставить им машину и не задерживать. Сначала шли переговоры, а затем провели штурм. Часть преступников ликвидировали. Сотрудники СИЗО не пострадали.

Позже двоих участников преступления осудили за нарушения, совершенные до заключения в следственный изолятор. Кроме того, в январе 2025 года в отношении пяти подозреваемых возбудили новые уголовные дела в связи с подозрениями в планировании терактов на территории Республики Ингушетия.

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