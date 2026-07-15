Отлов пумы начали в двух районах Ростовской области

Жителей области просят быть осторожными при встрече с пумой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области разрешили отлов пумы, напугавшей жителей станицы Красноярской Цимлянского района. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды региона.

Животное будут искать на территориях Цимлянского и Константиновского районов. Специалисты предполагают, что хищную кошку могли завезти нелегально. Возможно, она убежала от своих хозяев.

- Пума - хищник рода Пумы, семейства кошачьих. Обитает в Северной и Южной Америке. Самый крупный представитель малых кошек. Пума на территории Ростовской области не обитает. Вероятнее всего, она была завезена в Россию нелегально, - отметили в минприроды Дона.

Жителей области просят быть осторожными при встрече с пумой. Нельзя убегать или делать резкие движения, это может спровоцировать охотничий инстинкт. Также не следует поворачиваться к большой кошке спиной.

Нужно медленно отступать, глядя животному в глаза, но не на морду. Шумите, кричите или используйте громкие звуки. Не приближайтесь к пуме и не загоняйте в угол, дайте ей место, чтобы убежать.

Ранее в соцсетях люди рассказали, что хищница уже успела растерзать некоторых домашних животных, от кур и коз до свиней и ягнят.

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