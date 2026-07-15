Ожидаются ливни и ветер, штормовое предупреждение объявили в Ростовской области

В дождь и ветер не следует находиться рядом с деревьями, ЛЭП и вывесками. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области до конца суток 15 июля, ночью и утром 16 июля местами ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром до 20-23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в управлении МЧС.

Во время непогоды нужно оставаться в помещениях. В дождь и ветер не следует находиться рядом с деревьями, ЛЭП, легкими конструкциями и вывесками. Нельзя подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах нужно отключать технику. Попросить о помощи при любых происшествиях можно по номеру «112».

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