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НовостиОбщество15 июля 2026 9:01

Ожидаются ливни и ветер, штормовое предупреждение объявили в Ростовской области

15 и 16 июля в Ростовской области ожидаются ливни и ветер до 23 м/с
Ангелина СКИБА
В дождь и ветер не следует находиться рядом с деревьями, ЛЭП и вывесками.

В дождь и ветер не следует находиться рядом с деревьями, ЛЭП и вывесками.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области до конца суток 15 июля, ночью и утром 16 июля местами ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром до 20-23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в управлении МЧС.

Во время непогоды нужно оставаться в помещениях. В дождь и ветер не следует находиться рядом с деревьями, ЛЭП, легкими конструкциями и вывесками. Нельзя подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах нужно отключать технику. Попросить о помощи при любых происшествиях можно по номеру «112».

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