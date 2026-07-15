Саперы обезвредили две авиабомбы, найденные в Ленинакане Ростовской области

Авиабомбы нашли на улице Осенней в хуторе Ленинакан. Фото: сайт ГУ МЧС России по Ростовской области

В хуторе Ленинакан Ростовской области саперы обезвредили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о немецких авиабомбах SD-250. Снаряды обнаружили 12 июля во время строительных работ.

- Обезвреживанием занимался пиротехнический расчет Донского спасцентра МЧС России. Специалисты обследовали находку, а затем вывезли ее на специализированный полигон и успешно обезвредили, - рассказали в МЧС.

Напомним, авиабомбы нашли на улице Осенней в хуторе Ленинакан. Ранее из-за потенциальной опасности администрация Мясниковского района эвакуировала местных жителей. После успешного завершения работ людям разрешили вернуться домой.

Добавим, боеприпасы времен Великой Отечественной войны продолжают находить в разных районах региона. Спасатели просят всех быть осторожными с подобными находками, их нельзя трогать. В таких случаях нужно сразу же звонить по номеру «112».

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