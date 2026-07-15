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НовостиПроисшествия15 июля 2026 14:19

В Ростовской области после кустарной заправки сгорели 7 машин, есть пострадавший

Машины на открытой стоянке выгорели после заправки топливом
Ангелина СКИБА
Нельзя заправлять машины вне АЗС.

Нельзя заправлять машины вне АЗС.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Неклиновском районе Ростовской области сгорели семь машин. Пострадал 30-летний мужчина. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили в ведомстве, пожар произошел утром в селе Новобесргеневка. Горение происходило на открытой стоянке на улице Куликова. Огнем было охвачено 40 кв. метров.

Тушение вели восемь человек на двух спецмашинах. Предварительно, возгорание произошло после «кустарной заправки автомобиля в необорудованном месте». Это грубое нарушение правил пожарной безопасности.

Жителям Дона напоминают: нельзя заправлять машины вне АЗС. Также запрещено переливать и хранить легковоспламеняющиеся жидкости в обычной пластиковой таре - пластик не рассчитан на контакт с нефтепродуктами и накапливает статический заряд.

Пожар, вспыхнувший из-за горючей жидкости, распространяется стремительно. Даже небольшая ошибка может привести к ожогам, уничтожению имущества и гибели людей.

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