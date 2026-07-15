Губернатор запросил для Ростовской области 5 тыс. тонн топлива до конца недели

Губернатор Юрий Слюсарь. Фото: сайт правительства Ростовской области

Для уборки урожая хозяйствам Ростовской области требуется 60 тысяч тонн топлива. Технику нужно заправлять ежедневно, особенно сейчас, когда ведется сбор урожая. Об этом губернатор Юрий Слюсарь сообщил на заседании штаба по обеспечению топливом. Совещание провел заместитель председателя правительства России Александр Новак.

- Не замахиваясь на стратегические горизонты, на август месяц, не споря, какие там объемы, области нужно по июлю 60 тысяч тонн, а конкретно 5 тысяч тонн нужно хотя бы до конца недели, - сказал Юрий Слюсарь.

Донской глава отметил, что Ростовская область обеспечивает в среднем 10% всего урожая в стране. Также Юрий Слюсарь указал на трудности с логистикой, которые испытывают сельхозтоваропроизводители с закрытием Азовского моря.

На заседании представители топливных компаний сообщили, что обладают необходимыми запасами топлива. Решается вопрос доведения лимитов до регионов.

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