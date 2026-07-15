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НовостиОбщество15 июля 2026 15:33

Количество высокобалльных ЕГЭ на Дону выросло на 20 процентов

На Дону 217 работ по ЕГЭ написаны на 100 баллов, четыре выпускника сдали три предмета на максимум
Татьяна ТИХОНОВА
На Дону выросло количество выпускников, написавших ЕГЭ на высокие баллы.

На Дону выросло количество выпускников, написавших ЕГЭ на высокие баллы.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Почти на четверть выросло количество высокобалльных работ по ЕГЭ в Ростовской области. Такими результатами экзаменационной кампании поделилась министр общего и профессионального образования региона Виктория Чернышова на расширенном заседании донского правительства.

В этом году экзамены сдавали более 46 тысяч девятиклассников и почти 16,5 тысячи выпускников одиннадцатых классов. Министр отметила положительную динамику: число работ, оцененных на 80 и более баллов, выросло на 20% и превысило семь тысяч. Из них 217 написаны на максимальные 100 баллов. 17 выпускников стали двухсотбалльниками, еще четыре — трехсотбалльниками.

Окончательные итоги подведут после завершения дополнительного периода — он продлится до 25 сентября.

В этом году школьники чаще выбирали естественно-научные и технические предметы: информатику, профильную математику, физику, биологию и химию. По этим дисциплинам вырос и средний балл.

Губернатор Юрий Слюсарь поблагодарил выпускников за выбор ростовских вузов. Он отметил, что 70 процентов стобалльников решили поступать в университеты области, и предложил лично поздравить отличников на отдельной встрече.

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