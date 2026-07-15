Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июля 2026 18:41

Житель Севастополя, отсидевшего за убийство матери, осудили за насилие над детьми

После срока за убийство матери житель Севастополя попал за решетку за насилие над детьми
Татьяна ТИХОНОВА
Мужчину отправили за решетку на 17 лет.

Мужчину отправили за решетку на 17 лет.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Севастополе 39-летнего местного жителя, ранее уже отбывавшего наказание за убийство матери, осудили на 17 лет колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера и развращение двух детей. Об этом сообщают в «КП – Крым» со ссылкой на городскую прокуратуру.

Преступления совершены в августе 2022 года и в августе 2025-го. Жертвами стали двое детей младше 14 лет. Мужчина совершал в отношении них развратные и насильственные действия. Об одном из случаев мальчик рассказал родителям. Те сразу обратились в полицию.

В Следственном комитете уточнили, ранее он уже был судим за убийство собственной матери. Отбыв срок, мужчина нигде не работал и злоупотреблял алкоголем.

Суд назначил наказание в виде 17 лет колонии особого режима. Также мужчине на 16 лет запретили работать с детьми. Кроме того, суд удовлетворил иски прокурора о компенсации морального вреда юным пострадавшим.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Соседи слышали крики о помощи, но не вышли: Под Ростовом осудили мужчину, который расправился с матерью после ее замечания

В Ростовской области в колонию отправили мужчину, который избил до смерти мать во дворе многоэтажки (подробнее)