На Ставпрополье мужчину обвиняют в убийстве матери понравившейся ему девушки

Мужчина пять дней скрывался на чердаке. Фото: стоп-кадр видео СУ СКР по Ставрополью

На Ставрополье 23-летнего мужчину обвиняют в убийстве матери понравившейся ему девушки и попытке избавиться от тела. Об этом рассказали в «КП – Северный Кавказ».

Трагедия произошла в ночь на 7 июля в селе Большая Джалга. По версии следствия, молодой человек зарезал местную жительницу. Причиной стал конфликт: женщина просила его не приставать к дочери.

Следователи считают, что молодой человек пытался скрыть следы поджогом хозпостройки. Муж убитой заметил в окне дым, который валил из летней кухни. Когда он открыл дверь, увидел жену на полу с глубокими ранами.

Полицейские вышли на след через пять дней. 12 июля задержали 23-летнего односельчанина погибшей.

На допросе мужчина рассказал: после убийства он забрался на чердак сарая во дворе убитой и прятался там. Вернулся домой только после того, как следователи уехали.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет колонии. Сейчас с ним работают криминалисты.

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