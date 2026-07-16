Силы ПВО сбили 25 БПЛА над Ростовской областью в ночь на 16 июля. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на четверг, 16 июля, над территорией Ростовской области дежурные силы ПВО сбили 25 беспилотников. Об отражении массированной атаки рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

- Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки уничтожено два с половиной десятка БПЛА в городе Таганроге и пяти районах области, — заявил глава Дона.

Воздушному удару подверглись Аксайский, Веселовский, Октябрьский, Шолоховский и Чертковский районы. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших не зафиксировано, сейчас ситуация уточняется.

Сутками ранее донской регион также атаковали беспилотники. В ночь на 15 июля обломки сбитых аппаратов повредили крышу частного дома и выбили окна в ростовской квартире, однако обошлось без жертв.

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