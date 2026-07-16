Землю под аксайскими рынками суд передал в собственность муниципалитета

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу об аксайских рынках. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Землю под аксайскими рынками в Ростовской области передали в собственность муниципалитета. Это решение утвердил Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону.

- В доход государства обращено имущество, арестованное в ходе предварительного следствия, в собственность Аксайского района возвращены земельные участки, - сообщили по итогам слушаний в объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, 15 июля вынесли приговор 15 участникам дела об аксайских рынках. Основные подсудимые - экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко и бизнесмен Карим Бабаев - получили по 17 лет лишения свободы и штрафы в 4 и 4,4 млн рублей.

У всех подсудимых конфисковали 398,7 млн рублей, в том числе с семьи Бабаевых, Виталия Борзенко и еще одного участника дела в доход государства обратили 167,4 млн рублей.

На слушаниях пришли к выводу, что с февраля 2000 года по апрель 2021 года Карим Бабаев руководил преступным сообществом. Участники организованной группы обманом получили землю, входившую в состав фонда земель Аксайского района. Речь идет о территории общей площадью 34,8 га и стоимостью в 167,4 млн рублей.

Кроме того, с апреля 2003 года по июль 2016 года совершались сделки с приобретенной недвижимостью для придания правомерности владения земельными участками. Также, по данным следствия, с января 2008 года по декабрь 2020 года финансовая выгода сообщников составила 398,7 млн рублей.

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