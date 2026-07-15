Организаторам незаконных аксайских рынков вынесли приговор в Ростове

Вердикт огласили в здании Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу об аксайских рынках. Основные подсудимые получили длительные сроки, сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».

Вердикт огласили в здании Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда. Экс-главу Аксайского района Виталия Борзенко и бизнесмена Карима Бабаева признали виновными.

Виталий Борзенко и Карим Бабаев получили по 17 лет колонии строгого режима, а также штрафы в 4 и 4,4 млн рублей. Напомним, ранее государственный обвинитель просил для главных подозреваемых по 25 лет и штрафы в 5,5 и 7 млн рублей.

Всего на скамье подсудимых находились 15 человек.

Напомним, по версии следствия, владелец рынков возглавлял преступное сообщество, которое незаконно приобрело земли. Предварительно, в состав сообщества также входил бывший глава администрации района.

В апреле 2021 года на аксайских рынках провели проверку, после этого доступ на территорию ограничили. Еще через время по решению суда работу торговых объектов остановили.

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